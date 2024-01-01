Китайська Chery презентує твердотільні батареї у 2026 році

Розробка твердотільних батарей для електромобілів стала об’єктом для інвестицій серед багатьох відомих автовиробників та стартапів. Як передає Carscoops, нещодавно Chery заявила, що також працює над їх створенням і вони будуть готові до 2027 року.

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Компанія не розкрила багато деталей, але додала, що робота просувається. За словами Chery, було виявлено, що поточні прототипи акумуляторів мають щільність енергії 400 Вт-год/кг і що у 2025 році цей показник буде збільшено до 600 Вт-год/кг.Компанія розпочне тестування акумуляторів у 2026, а серійне виробництво, як очікується, розпочнуть у 2027 році.

Chery вірить, що ці нові батареї зможуть забезпечити запас ходу авто до 1500 км. Також автовиробник заявив про розробку нових квадратних літій-залізо-фосфатних, квадратних потрійних та великих циліндричних потрійних батарей, що можуть збільшити запас ходу на 400 км лише за 5 хвилин заряджання.

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Chery показала, що її нові квадратні літій-залізо-фосфатні батареї будуть використовуватися в електромобілях із запасом ходу 200–600 км, а також у PHEV і EREV із запасом ходу 100–200 км. Водночас квадратні потрійні батареї встановлюватимуться для EV з запасом в 600-800 км й PHEV і EREV із запасом ходу від 150-300 км, тоді як нові циліндричні елементи розроблені для електромобілів із запасом ходу 700-1200 км та PHEV/EREV, які можуть проїхати 150-300 км на одному заряді.