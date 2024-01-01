Chery представила перший свій літаючий автомобіль

Автомобіль виконаний у дизайні автомобіля з вертольотом зверху. Транспортний засіб підтримує вертикальні зліт та посадку. Максимальна висота польоту становить 1 км, а швидкість – 120 км/год. Час у повітрі обмежений 40 хвилин.

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Усередині передбачені місця для 2 пасажирів, а керування здійснюється за допомогою інтелектуальної системи та автопілота. Керма та педалей у салоні немає. Як поводитиметься літаючий Chery якщо у повітрі заглухне двигун не уточняється.

За словами представників компанії, Land and Air Vehicle призначений для коротких перельотів, тоді як більшу частину маршруту він пересуватиметься землею. На даний момент Chery продовжує розробку автомобіля, і перший тестовий зразок успішно пройшов льотні випробування на дистанції 80 км.