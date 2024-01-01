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Chery представила перший свій літаючий автомобіль

Китайський автовиробник Chery презентував свій перший літаючий електромобіль на Глобальній інноваційній конференції Chery 2024. Новинка отримала назву Land and Air Vehicle.
Chery показала літаючий автомобіль - Auto24

ФОТО: autohome.com.cn|

Літаючий автомобіль Chery

Євген Гудущан
logo18 жовтня, 21:01
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Автомобіль виконаний у дизайні автомобіля з вертольотом зверху. Транспортний засіб підтримує вертикальні зліт та посадку. Максимальна висота польоту становить 1 км, а швидкість – 120 км/год. Час у повітрі обмежений 40 хвилин.

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Усередині передбачені місця для 2 пасажирів, а керування здійснюється за допомогою інтелектуальної системи та автопілота. Керма та педалей у салоні немає. Як поводитиметься літаючий Chery якщо у повітрі заглухне двигун не уточняється.

За словами представників компанії, Land and Air Vehicle призначений для коротких перельотів, тоді як більшу частину маршруту він пересуватиметься землею. На даний момент Chery продовжує розробку автомобіля, і перший тестовий зразок успішно пройшов льотні випробування на дистанції 80 км.

#Автотехнології #Новини