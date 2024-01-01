Chery представила первый свой летающий автомобиль

Автомобиль выполнен в дизайне автомобиля с вертолетом сверху. Транспортное средство поддерживает вертикальные взлет и посадку. Максимальная высота полета составляет 1 км, а скорость – 120 км/ч. Время в воздухе ограничено 40 минутами.

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Внутри предусмотрены места для 2 пассажиров, а управление осуществляется с помощью интеллектуальной системы и автопилота. Руля и педалей в салоне нет. Как будет вести себя летающий Chery если в воздухе заглохнет двигатель не уточняется.

По словам представителей компании, Land and Air Vehicle предназначен для коротких перелетов, тогда как большую часть маршрута он будет передвигаться по земле. На данный момент Chery продолжает разработку автомобиля, и первый тестовый образец успешно прошел летные испытания на дистанции 80 км.