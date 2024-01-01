Як змінились батареї електромобілів за останні п’ять років: дослідження

Дослідження майже 5000 електромобілів показало, що сучасні високовольтні батареї теоретично можуть працювати роками з відносно невеликою втратою ресурсу. Темп деградації знизився майже на чверть порівняно з 2019 роком.

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«Акумулятори в останніх моделях електромобілів комфортно перевищуватимуть термін експлуатації автомобіля, і, ймовірно, їх не потрібно буде замінювати». Це те, що Девід Севідж, віце-президент Geotab у Великій Британії та Ірландії, сказав в останньому дослідженні компанії, яке було спрямовано на те, як батареї електромобілів погіршуються з часом.

Geotab — канадська компанія з управління автопарком, яка, серед іншого, аналізує телематичні дані електромобілів. У 2019 році фірма повідомила, що батареї електромобілів зношуються в середньому на 2,3% щороку. Однак тепер є нове дослідження, яке показує, що все ще краще.

Проаналізувавши стан акумуляторів майже 5000 автопарків і приватних електромобілів, що представляють майже 1,5 мільйона днів телематичних даних, Geotab виявив, що середньорічна швидкість деградації акумуляторів сучасних електромобілів становить лише 1,8%. Це на 22% краще, ніж п’ять років тому.

Що “вбиває” батареї

Одним з найбільших факторів, які впливають на стан здоров'я батареї, є температура. За словами фірми, що займається телематикою транспортних засобів, існує велика різниця між автомобілями з акумуляторними блоками з активним охолодженням і автомобілями з пасивними повітряними системами. Tesla Model S 2015 року випуску має активну рідинну систему охолодження, має середній рівень розряду батареї 2,3%, тоді як у Nissan Leaf 2015 року з повітряним охолодженням – 4,2%.

Іншим фактором, який може прискорити розряд батареї, є висока температура навколишнього середовища. Щоб уникнути цього, власники повинні намагатися паркуватися в тіні, якщо це можливо. Крім того, підтримання рівня заряду між 20% і 80% є ідеальним і подовжить термін служби упаковки порівняно з дуже високим або дуже низьким рівнем заряду. Низькі температури також згубно впливають на ресурс батареї.

Погіршення заряду батареї неможливо уникнути, але дослідження, подібні до цього, показують, що деяких простих звичок достатньо, щоб трохи подовжити термін служби, по суті, найдорожчої частини електромобіля. Інші дослідження показали, що швидка зарядка постійним струмом не так сильно впливає на термін служби батареї порівняно зі зарядкою змінним струмом, як вважалося раніше, і що безперервне заряджання LFP-батареї до 100% може фактично пошкодити елементи.