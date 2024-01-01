Как изменились батареи электромобилей за последние пять лет: исследование

Исследование почти 5000 электромобилей показало, что современные высоковольтные батареи теоретически могут работать годами с относительно небольшой потерей ресурса. Темп деградации снизился почти на четверть по сравнению с 2019 годом.

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"Аккумуляторы в последних моделях электромобилей будут комфортно превышать срок эксплуатации автомобиля, и, вероятно, их не нужно будет заменять". Это то, что Дэвид Сэвидж, вице-президент Geotab в Великобритании и Ирландии, сказал в последнем исследовании компании, которое было направлено на то, как батареи электромобилей ухудшаются со временем.

Geotab - канадская компания по управлению автопарком, которая, среди прочего, анализирует телематические данные электромобилей. В 2019 году фирма сообщила, что батареи электромобилей изнашиваются в среднем на 2,3% ежегодно. Однако теперь есть новое исследование, которое показывает, что все еще лучше.

Проанализировав состояние аккумуляторов почти 5000 автопарков и частных электромобилей, представляющих почти 1,5 миллиона дней телематических данных, Geotab обнаружил, что среднегодовая скорость деградации аккумуляторов современных электромобилей составляет лишь 1,8%. Это на 22% лучше, чем пять лет назад.

Что “убивает” батареи

Одним из самых больших факторов, которые влияют на состояние здоровья батареи, является температура. По словам фирмы, занимающейся телематикой транспортных средств, существует большая разница между автомобилями с аккумуляторными блоками с активным охлаждением и автомобилями с пассивными воздушными системами. Tesla Model S 2015 года выпуска имеет активную жидкостную систему охлаждения, имеет средний уровень разряда батареи 2,3%, тогда как у Nissan Leaf 2015 года с воздушным охлаждением – 4,2%.

Другим фактором, который может ускорить разряд батареи, является высокая температура окружающей среды. Чтобы избежать этого, владельцы должны стараться парковаться в тени, если это возможно. Кроме того, поддержание уровня заряда между 20% и 80% является идеальным и продлит срок службы упаковки по сравнению с очень высоким или очень низким уровнем заряда. Низкие температуры также пагубно влияют на ресурс батареи.

Ухудшение заряда батареи невозможно избежать, но исследования, подобные этому, показывают, что некоторых простых привычек достаточно, чтобы немного продлить срок службы, по сути, самой дорогой части электромобиля. Другие исследования показали, что быстрая зарядка постоянным током не так сильно влияет на срок службы батареи по сравнению с зарядкой переменным током, как считалось ранее, и что непрерывная зарядка LFP-батареи до 100% может фактически повредить элементы.