Китайская Chery представит твердотельные батареи в 2026 году

Разработка твердотельных батарей для электромобилей стала объектом для инвестиций среди многих известных автопроизводителей и стартапов. Как передает Carscoops, недавно Chery заявила, что также работает над их созданием и они будут готовы к 2027 году.

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Компания не раскрыла много деталей, но добавила, что работа продвигается. По словам Chery, было обнаружено, что текущие прототипы аккумуляторов имеют плотность энергии 400 Вт-ч/кг и в 2025 году этот показатель будет увеличен до 600 Вт-ч/кг. Компания начнет тестирование аккумуляторов в 2026, а серийное производство, как ожидается, начнут в 2027 году.

Chery верит, что эти новые батареи смогут обеспечить запас хода авто до 1500 км. Также автопроизводитель заявил о разработке новых квадратных литий-железо-фосфатных, квадратных тройных и больших цилиндрических тройных батарей, которые могут увеличить запас хода на 400 км всего за 5 минут зарядки.

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Chery показала, что ее новые квадратные литий-железо-фосфатные батареи будут использоваться в электромобилях с запасом хода 200–600 км, а также в PHEV и EREV с запасом хода 100–200 км. В то же время квадратные тройные батареи будут устанавливаться для EV с запасом в 600-800 км и PHEV и EREV с запасом хода от 150-300 км, тогда как новые цилиндрические элементы разработаны для электромобилей с запасом хода 700-1200 км и PHEV/EREV, которые могут проехать 150-300 км на одном заряде.