Действительно ли электромобили безопаснее бензиновых авто в ДТП: исследование

Безопасность является одним из наиболее важных факторов при покупке нового авто. Некоторые покупатели все еще сомневаются в безопасности электромобилей по сравнению с их аналогами с ДВС. Эксперты Австралийской программы оценки новых автомобилей (ANCAP) провели собственное исследование и опубликовали интересные результаты.

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Как отмечает Carscoops, используя данные собственных краш-тестов, ANCAP постановила, что электромобили имеют пропорционально более высокие результаты, чем автомобили с ДВС. Однако, фраза “пропорционально выше”, означает, что воспринимать такой результат надо с оговоркой.

Проще говоря, ANCAP протестировала 57 электромобилей, и только шесть из них не набрали максимальной оценки. Но когда дело доходит до автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, количество проваленных краш-тестов больше: из 117 автомобилей с ДВС 18 не получили хорошей оценки.

Несмотря на то, что в статистике учтено больше пятизвездочных результатов электромобилей, чем пятизвездочных автомобилей с ДВС (примерно 89% против 85%), разница не такая уж и большая. Также следует учитывать несколько других факторов.

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Большинство электромобилей являются относительно новыми моделями с продвинутыми технологиями безопасности. Кроме того, подавляющее большинство электромобилей имеют более высокую рекомендованную розничную цену. В то же время среди моделей с ДВС были учтены более дешевые автомобили начального уровня, которые не прошли тесты ANCAP.

Речь идет о Mahindra Scorpio и MG5 (ноль звезд каждый) и Suzuki Swift (одна звезда). Также были авто, получившие 3 звезды: Hyundai i30 Sedan, MG3, Jeep Gladiator и Jeep Wrangler. Очевидно, их результаты несколько подпортили общую статистику.

В то же время в Австралии и Новой Зеландии нет электромобилей с нулевой, одной или двумя звездами. Самые низкие результаты - три и четыре звезды. Их получили BMW i4, Hyundai Kona Electric, Fiat 500e, Opel Mokka и Citroen C4. Единственным трехзвездочным электромобилем в продаже является Jeep Avenger.

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Разговаривая с Drive, главный исполнительный директор ANCAP Карла Хоорвег сказала, что разница между электромобилями и моделями с двигателями внутреннего сгорания не так велика, когда речь идет об общей безопасности. Однако, поскольку электромобили являются более дорогими в производстве, просто нет смысла продавать их дешевые аналоги с низкими оценками.