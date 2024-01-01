Які цілі авто можна купити у США за 25 доларів

Страхові аукціони у США щодня продають тисячі автомобілів. Деякі з них досить дорогі (трапляються лоти за сотні тисяч доларів), але більшість – за кілька тисяч доларів США. Втім, деколи можна натрапити на справді дешеві автомобілі – за 25 доларів.

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Chevrolet Malibu 2008

Великі седани з об’ємними двигунами виходять з моди, і не лише в Україні, але й в Америці. Тож попит на них невеликий. Наприклад, цей Chevrolet Malibu 2008 без зовнішніх пошкоджень на IAAI продавала страхова компанія. Його забрали всього за 25 “баксів”, інформує Bidfax. Щоправда, в Malibu є механічне пошкодження, яке – невідомо. Натомість двигун об’ємом 3,6 літра, який проїхав 300 тисяч кілометрів, в машині точно присутній.

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Nissan Altima 2005

Схожа історія – з Nissan Altima. Великий седан, цілий кузов, механічне пошкодження. Двигун всього 2,5 літри, відомий механікам, легко ставиться ГБО 4 покоління. Механічне пошкодження – це будь-що: від двигуна до підвіски, тож ремонт може вилитись в кругленьку суму. А машині вже 20 років, тож чи є сенс її лагодити? Навіть якщо вона дісталась за 25 доларів…

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Ford Explorer 2005

А це вже позашляховик, та ще й повнорозмірний. Машина неушкоджена, самостійно пересувається, добре виглядає на свої роки, але ніхто більше четвертака не дав. Єдина проблема – зміна власника, тобто потрібно щось робити з документами. Можливо, саме бюрократичні проблеми зупиняють потенційних покупців від цього раритету.

Chrysler 200

Цьому купе-кабріолету, попри непоганий зовнішній вигляд, добряче дісталося. Здавалось би, йому допоможе всього лише мийка, але це – на перший погляд. Якщо придивитись, то в нього спрацювали подушки безпеки, хоча явних пошкоджень кузова нема. Але найгірше не це, а причина потрапляння на страховий аукціон: потопельник, причому, в солоній воді. Тут вже й кузовні деталі на розбірці не продасиш, лише на чермет. Втім, за тонну металу дадуть більше, ніж 25 доларів.

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Mercedes-Benz M-Class 2007

А ось справжня перлина аукціону за 25 доларів – Mercedes-Benz M-Class. Здавалось би, нормальна вживана машина. Цілий кузов, двигун на місці, ключі – теж. Ну не заводиться – так може просто акумулятор сів. Пробіг невеликий (160 тисяч км), повний привід, автомат, двигун 3,5 літри.

Якщо купити для України, то везти недалеко – порт у Каліфорнії поряд. Можливо, якийсь мільйонер просто викинув машину на смітник, бо набридла. Насправді причина такої низької ціни невідома, адже аналогічний “Мерс” на ринку вживаних авто в США коштує близько двох тисяч “вічнозелених”.

Висновок Авто24

На аукціонах США досить часто зустрічаються цілі на вигляд автомобілі, які коштують дешевше пляшки віскі. Однак привезти їх в Україну, навіть для ЗСУ, невигідно. Адже дорога в Україну обійдеться в кілька тисяч доларів, а ремонт – взагалі невідомо скільки. Якщо ж подібні автомобілі з двигунами об’ємом 3-5 літрів ще й розмитнювати, то сума набіжить чи не десяток тисяч доларів. За такі гроші подібного “добра” і в Україні достатньо.