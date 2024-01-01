Названо найпопулярніші вживані авто зі США, які імпортували в Україну

Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 2,6 тис. вживаних легковиків із США, повідомляє УкрАвтопром.

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У порівнянні з січнем 2024 року попит на “американців” з пробігом зменшився майже на 3%. Найбільша частка з цієї кількості (42%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 41%. Гібридним та дизельним авто належить по 6%. Авто з ГБО - 5%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 6,1 року.

В ТОП-5 вживаних авто, привезених з США потрапили: