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Названо найпопулярніші вживані авто зі США, які імпортували в Україну

Перші два рядки у рейтингу найпопулярніших вживаних авто зі США займають моделі Tesla.
Названо найпопулярніші вживані авто з США - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo7 лютого, 11:20
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Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 2,6 тис. вживаних легковиків із США, повідомляє УкрАвтопром.

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У порівнянні з січнем 2024 року попит на “американців” з пробігом зменшився майже на 3%. Найбільша частка з цієї кількості (42%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 41%. Гібридним та дизельним авто належить по 6%. Авто з ГБО - 5%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 6,1 року.

В ТОП-5 вживаних авто, привезених з США потрапили:

  1. Tesla Model Y - 331 од.;
  2. Tesla Model 3 - 307 од.;
  3. Ford Escape - 171 од.;
  4. Jeep Cherokee - 163 од.;
  5. Nissan Rogue - 132 од.
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