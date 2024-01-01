Логотипы на фуре способствуют увеличению штрафов: вывод ассоциации автоперевозчиков

Надписи на тентах, бортах полуприцепов, кузовов и кабинах грузовиков становятся визуальной подсказкой для органов контроля. Особенно это касается транспортных инспекций во Франции и Бельгии. Эти страны указала в своем сообщении администрация Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS).

Констатируется, что патрульные экипажи транспортных инспекций многих стран Европы, особенно упомянутых выше, довольно часто устраивают охоту на автомобили литовских транспортных компаний. Вероятно, основанием для таких проверок являются частые нарушения.

Читайте также Маленькая Литва сформировала Украине большой пакет пикапов

В первую очередь, как рассуждают эксперты, речь идет о проблемах со своевременной и в полном размере выплатой заработной платы водителям, побуждением к их работе в сверхурочное время и игнорирование режима отдыха.

Правда, об этом ни словом в сообщении не упомянуто. Зато в Ассоциации автотранспорта Литвы говорится о настоящей охоте за литовскими фурами.

Читайте также Литва может отказаться от иностранных водителей, в том числе украинцев

"Транспортные инспекторы в Европе, особенно во Франции и Бельгии, привыкли не соблюдать требования по проведению выборочного осмотра грузовиков на дорогах, а сначала идентифицировать перевозчика и, исходя из своих личных приоритетов, оказывать возможное давление на ту или иную группу компаний", – отмечается в сообщении LVS.

В Европе, чаще всего во Франции и Бельгии, контроль очень обычно осуществляется на пунктах сбора платы, на их стоянках или в зоне крупных разгрузочных терминалов. От этого страдают перевозчики из Литвы, Польши и Румынии.

У литовских перевозчиков на маршрутах в Европу теперь будет новый тренд – полное отсутствие на фуре корпоративной символики и рекламных реквизитов. Фото: В.Скарайтис

Подсказкой для бесконечных проверок является то, что грузовики Литвы массово идентифицируются своей принадлежностью благодаря наклейкам на брезенте тентов с корпоративной рекламой. Этого следует избегать.

Во избежание предвзятого отношения к компании и массовой слежки специалисты LVS посоветовали не украшать свои грузовые автомобили и прицепные системы деталями компании и логотипами, избегать любой эксклюзивной информации, в т.ч. реквизитов. В крайнем случае можно прибегнуть к нейтральным текстам и идентификационным цветным инсталляциям.

Читайте также Литва через несколько дней начнет конфискацию машин с российскими номерами

Напоследок в Ассоциации автомобильного транспорта Литвы привели пример: "Визуальная идентификация тягачей, используемых литовскими транспортными компаниями, увеличила количество транспортных проверок на дороге втрое в Европе, особенно во Франции и Бельгии".