Вскоре истекает срок выдвинутых Литвой требований к владельцам автомобилей с российской регистрацией переоформить свои транспортные средства на литовские номерные знаки или перегнать их за пределы страны не позднее 11 марта.

До указанной даты осталось несколько дней. Если владельцы такой техники, проживающих в Литве, не выполнят требование, не переоформят регистрацию или не выведут технику из страны, то это обернется им ощутимой потерей.

Во-первых, у полиции будет законное основание изъять транспортное средство с флагом страны-агрессора на номерных знаках. Конфискация предусмотрена законом. На это указывает статья 515 КУоАП.

Читайте также В Латвии российские авто конфискуют в пользу Украины

Во-вторых, за невыполнение требования на владельца такого транспортного средства будет наложен штраф. Это также оговорено в упомянутой выше статье об административном нарушении.

Исключение сделано лишь в нескольких случаях. В первую очередь это транспорт дипломатических миссий, который в передвижении по стране не ограничен. Положение также не будет распространяться на транспортные средства, которые направляются в Калининградскую область. Такие автомобили следуют туда или в обратном направлении в Россию транзитом через Литву.

Правда, здесь сделано уточнение. Транзит предусматривает лишь определенный промежуток времени и не может превышать 24 часа. При этом владелец ТС должен быть в автомобиле.

В коротком сообщении пресс-службы таможни Литвы по этому поводу четко заявлено: "Во время транзита транспортное средство должен сопровождать его владелец. Если владельца в машине нет, транспортное средство на территорию Литвы не пустят".

Читайте также Еще одна страна не пустит к себе машины с номерами РФ

Ограничения вводятся в действие в соответствии с прошлогодними рекомендациями Еврокомиссии и связаны с санкциями, введенными против России.

Ряд соседних стран уже прибегнул к таким решениям. В феврале редакция Авто24 уже писала о том, что ряд стран, границы которых граничат с РФ, подобное уже сделали. В частности, в феврале такое ограничение для автомобилей с российским номерными знаками сделала Литва.