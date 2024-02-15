На территории Латвии начинается конфискация автомобилей с российскими номерами: поправки в "Закон о дорожном движении" в части такой фискальной меры начали действовать с 0:01 часов 15 февраля.

Владельцам зарегистрированных в России машин заранее предлагали до 14 февраля включительно зарегистрировать свое транспортное средство в Латвии или вывезти его за пределы страны. Вчера, как пишет Delfi, был последний день узаконивания ТС в Латвии.

Правда, упомянутый закон предусматривает возможность транзита автомобилей с российскими номерами. Они на законном основании участвуют в дорожном движении. Для въезда в Латвию нужно предварительно предоставить в электронном виде информацию о транспортном средстве, его водителе, а также о периоде времени, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране.

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Транзитное пересечение по времени не должно быть более суток – через 24 часа законность пребывания ТС теряется, дело передается в суд. Там уже действует статья ответственности.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии, а также констатировано его несанкционированное использование в дорожном движении, власти имеют право на конфискацию автомобиля.

Вчера был последний день законного пребывания в Латвии автомобилей с российской регистрацией: с 15 февраля их начинают конфисковывать. Фото: yenisafak.com

Также сообщается, что зарегистрированное в РФ транспортное средство может пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Кроме упомянутых выше фискальных мер, незаконная езда автомобилем с российскими номерами наказывается еще и штрафом в размере от 750 до 2000 евро.

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Поправки к "Закону о дорожном движении" предусматривают свободное передвижение по стране отдельных транспортных средств с российскими регистрационными номерами в тех случаях, когда машина находится во владении или пользовании лица, которое имеет привилегии и иммунитет, согласно обязательным для Латвии международным нормам, а также, если речь идет о дипломатическом представительстве, международных организациях и т. д. При проверке такого ТС водителю достаточно показать документы, подтверждающие вышеперечисленные обстоятельства.

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Что касается конфискованных транспортных средств, то их планируют передавать Украине как гуманитарную помощь для поддержки борьбы с государством-агрессором. Этот алгоритм правительство Латвии уже отработало: конфискованные и пьяных водителей автомобили также передаются Украине. Теперь эти транши гуманитарной помощи дополнят еще и российские машины.

В аннотации к "Закону о дорожном движении" Минюст Латвии отметил, что с учетом полномасштабного нападения России на Украину и агрессии присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо.