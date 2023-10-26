Все конфискованные бронеавтомобили BATT UMG в количестве 41 машины, перевозимые по морю в Ливию в обход санкций, следует передать Украине.

Такое предложение вынес на рассмотрение Европарламента депутат от Нидерландов Барт Грутуис (Bart Groothuis). Речь идет об изъятых 11 октября 2022 года патрулем корабля военно-морских сил военной миссии ЕС IRINI вездеходах типа BATT UMG, пишет RTL Nieuws.

Абордаж произведен на законных основаниях. Один из европейских военных кораблей, работающих в Средиземном море в рамках операции IRINI, обнаружил корабль на пути в Ливию. На запрос IRINI согласно Резолюции СБ ООН 2292, Нидерланды, как государство флага судна, дали свое согласие на инспекцию. На борт была отправлена досмотровая бригада для проверки законности перевозки этих транспортных средств.

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Перехваченный у побережья Северной Африки сухогруз MV Meerdijk с обнаруженными бронеавтомобилями под конвоем отвели во французский портовый город Марсель. Там транспортные средства были изъяты за нарушение санкций – игнорирование вооруженного эмбарго против Ливии.

Бронемашины BATT UMG на палубе и в трюмах сухогруза MV Meerdijk. Фото: Operation IRINI

Напомним, с 2011 года в Ливии продолжается гражданская война и строгие военные и экономические санкции должны обеспечить прекращение вооруженного конфликта между разными группами.

Бронетехника уже больше года пылится возле Марселя и депутат Европарламента Барт Грутуис справедливо поднял вопрос передаче конфискованного имущества Украине. Тем более что мир уже знает подобные случаи.

"Недавно Соединенные Штаты конфисковали тысячи единиц оружия и миллионы пуль, которые перевозились в зону гражданской войны в Йемене и передали их Украине. Европа должна сделать то же самое", – подчеркнул европейский депутат Барт Грутуис.

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При этом он подчеркнул, что передать нужно не только партию из 41 автомобиля BATT UMG, поскольку "на другом транспортном судне, перехваченном IRINI летом 2022 года, было обнаружено более 100 переоборудованных внедорожников Toyota, оснащенных пушечными позициями и броней". Они также переправлялись в обход эмбарго в зону конфликта.

Таким образом, только из склада ответственного хранения конфискованного товара возле Марселя можно передать Украине очень нужные ей почти полторы сотни автомобилей.

Так выглядят BATT UMG на фото производителя The Armored Group. Фото: TAG

Сообщается, что под флагом миссии ЕС IRINI всего было конфисковано 146 военных транспортных средств, предназначенных для Ливии. Эта техника также хранится на складе вблизи Марселя и командование IRINI соглашается с евродепутатом: конфискованную технику следует передать Киеву.

В депутатском корпусе также нашлись единомышленники, но окончательное слово все-таки должен сказать Европарламент, который своим решением должен узаконить предложение о передаче автомобилей Украине или отказать ей.