В Министерстве юстиции Украины сообщили о передаче украинским военным 18 автомобилей.

Конфискованное имущество, имущество, признанное бесхозным, имущество, за которым не обратился владелец до конца срока хранения, решено передать для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в сферу управления Министерства обороны.

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Вчера (27.02.22) было передано на нужды ВСУ 18 автомобилей и другого имущества (павербанки, зарядные устройства, рюкзаки и т.д.).

“Транспорт не новый, но на ходу, и есть автомобили, которые могут служить только как “баррикада”, донором для других авто или материалом для блокпоста. Но считаем, что на сегодняшний день в обороне нашего государства нужны все возможные средства”, – говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

Также в Министерстве юстиции сообщают, что транспорта и другого имущества на площадках ГП "СЕТАМ" по всей Украине еще достаточно, и его также планируют передать на нужды армии.