Минюст бесплатно раздает конфискованные авто. Что правда, получить их могут лишь определенные учреждения.
Исполнительная служба Министерства юстиции анонсировала бесплатную раздачу семи конфискованных автомобилей. Условия их получения опубликовала в Facebook пресс-служба госпредприятия "Сетам", которое реализует через аукционы конфискованные вещи.
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"Получить такую помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, воинские формирования и другие", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Минюст безвозмездно отдаст:
- Renault Clio (1998 года выпуска);
- Renault Clio (1992 года выпуска);
- Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска);
- Skoda Octavia (2000 года выпуска);
- Fiat Multipa (2000 года выпуска);
- Оpel Zafira-а (2003 года выпуска);
- BMW 528 (1997 года выпуска).