Минюст бесплатно раздает конфискованные авто. Что правда, получить их могут лишь определенные учреждения.

Исполнительная служба Министерства юстиции анонсировала бесплатную раздачу семи конфискованных автомобилей. Условия их получения опубликовала в Facebook пресс-служба госпредприятия "Сетам", которое реализует через аукционы конфискованные вещи.

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"Получить такую помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, воинские формирования и другие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Минюст безвозмездно отдаст: