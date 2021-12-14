Гражданин ввез на территорию Украины бронетранспортер, но не смог вовремя его оформить из-за проблем с документами. Таможня ждала три года, а вчера передала транспортное средство Госпогранслужбе.

Экземпляр командно-штабной машины марки TURKAR 2016 года изготовления был ввезен из Турции в 2016 году и из-за отсутствия у владельца разрешительных документов сразу не был оформлен. Впоследствии его заявили в режим таможенного склада, где он хранился в течение трех лет.

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Однако срок хранения, определенный Таможенным кодексом Украины, подошел к концу, а владелец этого транспортного средства так и не обратился в Киевскую таможню для его таможенного оформления.

После этого командно-штабная машина была передана в доход государства и хранилась под таможенным контролем на складе Киевской таможни.

Сейчас, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, таможня передала БТР в сферу управления Администрации Государственной пограничной службы Украины.