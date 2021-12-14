Громадянин ввіз на територію України бронетранспортер, але не зміг вчасно його оформити через проблеми з документами. Митниця чекала три роки, а вчора передала транспортний засіб Держприкордонслужбі.

Екземпляр командно-штабної машини марки TURKAR 2016 року виготовлення був ввезений з Туреччини в 2016 році та через відсутність у власника дозвільних документів одразу не був оформлений. Згодом його заявили в режим митного складу, де він зберігався протягом трьох років.

Читайте також: Легальний спосіб пільгового розмитнення: через учасника бойових дій

Однак, термін зберігання, визначений Митним кодексом України, добіг кінця, а власник цього транспортного засобу так і не звернувся до Київської митниці для його митного оформлення.

Після цього командно-штабна машина була передана в дохід держави та зберігалася під митним контролем на складі Київської митниці.

Зараз, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, митниця передала БТР до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.