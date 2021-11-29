Легализовать машины на еврономерах еще успеют участники боевых действий, или те, кто прибегнет к их помощи.

Профильными организациями такой подход сейчас предлагается как вполне легальный и несложный в реализации, и уже назван едва ли не последним шансом на получение украинских номеров.

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Эксперты рассказали, почему за участниками боевых действий началась настоящая охота, а те, в свою очередь, подняли тарифы за свои услуги. В соответствии с законами об льготной растаможке, продлен срок легализации "евроблях" предусмотренный для участников операции объединенных сил (ООС), которые с 15 мая по 10 ноября 2021 года находились в зоне проведения операции. Такие люди в течение 90 дней – до февраля 2022 года, еще имеют право оформить свой автомобиль на еврономерах на льготных условиях и не подпадают под штрафы. Однако об этих условиях плохо информированы и сами УБД, и также неправильно их могут интерпретировать потенциальные "клиенты".

Кто из УБД может растаможить со льготами

Существует мнение, что такую льготу имеют и те, кто получил УБД в 2015, 2016, 2018 годах, но это большая ошибка, предупреждают юристы. "Я вчера общался с ветеранами – у них глаза открываются, когда мы говорим, что закон про удлиненный срок растаможки распространяется только на те категории военных, которые были там только в этом году, начиная с 15 мая", – комментирует юрист ОО "Avro Евро Сила" Иван Казачук.

На данный момент, по словам Казачука, сотрудничество с участниками АТО, чьи права на доступное растаможивание автомобилей все же регламентируются законом, стало единственной зацепкой и для других "владельцев евроблях, котоые опоздали". В данном случае задачей заинтересованного "евробляхера" станет найти такого УБДшника, и договориться с ним о предоставлении ему в пользование скан-копии или фотографии справки о том, что этот человек с 15 мая 2021 года и следующие 90 дней находилась в ООС.

Причем, заявляют в АЭС, такой военный действительно имеет право на легализацию авто на еврономерах другого человека даже без личного участия. И это не является "ни серой, ни черной или какой-то другой незаконной схемой". "Фактически такой человек ничего не делает – ехать на таможню ему не нужно. Он просто сделал справку, сбросил фотографию с фотографией удостоверения УБД и получает растаможку", – уточняет Казачук.

Несколько "сканов" от УБД обойдутся недешево: придется торговаться

В дальнейшем процессе, как уверяет юрист, такой доброволец также не участвует: по заранее оформленной у любого нотариуса и отправленной Новой почтой доверенности, осуществляется перепродажа такой машины на конечного владельца, и на ней будет ездить. Таким образом, хотя процедура легализации и проходит по данным УБДшника, юридическим собственником автомобиля становится фактический владелец евробляхи, обратившийся за услугой, который после всего оформляет растаможенный автомобиль на себя.

"В то же время надо понимать, что количество военных, которые подпадают под эти условия – немного. Поэтому это явно не может быть какой-то массовой схемой", – уточняет глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий. Как удалось выяснить, за подобную услугу сейчас берут $300-400, тогда как люди, которые хотели бы воспользоваться, готовы платить не более $50-100. Именно из-за ограниченного количества соответствующих критериев закона Убдшников и высокого тарифа от них, спрос на подобную растаможку сейчас не так высок, как мог бы быть.

"Один участник АТО имеет право воспользоваться льготой только для одной машины. Поэтому мы рекомендуем тем, кто действительно заинтересован в сохранении своего автомобиля и его растаможке, пытаться искать и договариваться с ними самостоятельно. В таком случае не будет дополнительной финансовой нагрузки, а весь процесс пройдет в соответствии с фиксированными ценами на перечень услуг таможенного оформления", – комментирует юрист ОО "Авто Евро Сила". Но добавляет, что со своей стороны брокеры обязаны будут предложить клиенту проверить приведенную человека по реестру участника ООС, и исключить у такого УБДшника наличие каких-либо долгов.