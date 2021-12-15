Мін'юст безкоштовно роздає конфісковані авто. Щоправда, отримати їх можуть лише певні установи.

Виконавча служба Міністерства юстиції анонсувала безкоштовну роздачу семи конфіскованих автомобілів. Умови їхнього одержання опублікувала у Facebook прес-служба держпідприємства "Сетам", яке реалізує через аукціони конфісковані речі.

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"Отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, установи, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мін'юст безоплатно віддасть: