Мін'юст безкоштовно роздає конфісковані авто. Щоправда, отримати їх можуть лише певні установи.
Виконавча служба Міністерства юстиції анонсувала безкоштовну роздачу семи конфіскованих автомобілів. Умови їхнього одержання опублікувала у Facebook прес-служба держпідприємства "Сетам", яке реалізує через аукціони конфісковані речі.
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"Отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, установи, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Мін'юст безоплатно віддасть:
- Renault Clio (1998 року випуску);
- Renault Clio (1992 року випуску);
- Alfa Romeo 147 (2003 року випуску);
- Skoda Octavia (2000 року випуску);
- Fiat Multipa (2000 року випуску);
- Оpel Zafira (2003 року випуску);
- BMW 528 (1997 року випуску).