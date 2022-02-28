У Міністерстві юстиції України повідомили про передачу українським військовим 18 автомобілів.

Конфісковане майно, майно, яке визнане безхазяйним, майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, вирішено передати для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони до сфери управління Міністерства оборони.

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За вчора (27.02.22) було передано на потреби ЗСУ 18 автомобілей та іншого майна (павербанки, зарядні пристрої, рюкзаки тощо).

“Транспорт не новий, але на ходу, і є автомобілі, які можуть слугувати тільки як “барикада”, донором для інших авто чи матеріалом для блокпосту. Але вважаємо, що на сьогодні в обороні нашої держави потрібні всі можливі засоби”,- сказано в повідомленні Міністерства юстиції України.

Також у Міністерстві юстиції повідомляють що транспорту та іншого майна на майданчиках ДП “СЕТАМ” по всій Україні ще достатньо і його також планують передрати на потреби армії.