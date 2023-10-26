Усі конфісковані бронеавтомобілі BATT UMG у кількості 41 машини, що перевозилися по морю до Лівії в обхід санкцій, слід передати Україні.

Таку пропозицію виніс на розгляд Європарламенту депутат від Нідерландів Барт Грутуіс (Bart Groothuis). Мова йде про вилучені 11 жовтня 2022 року патрулем корабля військово-морських сил військової місії ЄС IRINI всюдиходи типу BATT UMG, пише RTL Nieuws.

Абордаж проведено на законних підставах. Один із європейських військових кораблів, які працюють у Середземному морі в рамках операції IRINI, виявив корабель на шляху до Лівії. На запит IRINI, відповідно до Резолюції РБ ООН 2292, Нідерланди, як держава прапора судна, дали свою згоду на інспекцію. На борт було відправлено бригаду для висадки, щоб перевірити законнімть перевезення цих транспортних засобів.

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Перехоплений біля узбережжя Північної Африки суховантаж MV Meerdijk з виявленими бронеавтомобілями під конвоєм відвели до французького портового міста Марсель. Там транспортні засоби вилучили за порушення санкцій – ігнорування збройного ембарго проти Лівії.

Бронемашини BATT UMG на палубі та в трюмах сухогрузу MV Meerdijk. Фото: Operation IRINI

Нагадаємо, з 2011 року в Лівії триває громадянська війна і суворі військові та економічні санкції повинні забезпечити припинення збройного конфлікту між різними групами.

Бронетехніка вже понад рік пропадає пилом біля Марселя і депутат Європарламенту Барт Грутуіс справедливо порушив питання передачі конфіскованого майна України. Тим паче, що світ уже знає подібні випадки.

"Нещодавно Сполучені Штати конфіскували тисячі одиниць зброї та мільйони куль, що перевозилися у зону громадянської війни в Ємені та передали їх Україні. Європа повинна зробити те саме", – підкреслив європейський депутат Барт Грутуіс.

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При цьому він наголосив, що передати потрібно не тільки партію з 41 автомобіля BATT UMG, оскільки "на іншому транспортному судні, перехопленому IRINI влітку 2022 року, було виявлено понад 100 переобладнаних позашляховиків Toyota, оснащених гарматними позиціями та бронею". Вони також переправлялися в обхід ембарго в зону конфлікту.

Таким чином тільки зі складу відповідального збереження конфіскованого товару біля Марселя можна передати Україні дужу потрібні їй майже півтори сотні автомобілів.

Так виглядають BATT UMG на фото виробника The Armored Group. Фото: TAG

Повідомляється, що під прапором місії ЄС IRINI було конфісковано 146 військових транспортних засобів, призначених для Лівії. Ця техніка також зберігається на складі поблизу Марселя і командування IRINI погоджується з євродепутатом: конфісковану техніку варто передати Києву.

З-поміж депутатського корпусу також знайшлися однодумці, але остаточне слово все-таки має сказати Європарламент, який своїм рішенням повинен узаконити пропозицію про передачу автомобілів України чи відмовити їй.