На території Латвії розпочинається конфіскація автомобілів з російськими номерами: поправки до "Закону про дорожній рух" у частині такого фіскального заходу почали діяти з 0:01 годин 15 лютого.

Власникам зареєстрованих у Росії машин заздалегідь пропонували до 14 лютого включно зареєструвати свій транспортний засіб у Латвії або вивезти його за межі країни. Вчора, як пише Delfi, був останній день узаконення ТЗ у Латвії.

Щоправда, згаданий закон передбачає можливість транзиту автомобілів з російськими номерами. Вони на законній підставі беруть участь у дорожньому русі. Для в’їзду до Латвії потрібно попередньо надати в електронному вигляді інформацію про транспортний засіб, його водія, а також про період часу, протягом якого автомобіль братиме участь у дорожньому русі в країні.

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Транзитний перетин за часом не повинен бути понад добу – через 24 години законність перебування ТЗ втрачається, справа передається до суду. Там уже діє стаття відповідальності.

У випадку, якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає за межі Латвії, а також констатовано його несанкціоноване використання у дорожньому русі, влада має право на конфіскацію автомобіля.

Вчора був останній день законного перебування в Латвії автомобілів з російською реєстрацією: з 15 лютого їх починають конфісковувати. Фото: yenisafak.com

Також повідомляється, що зареєстрований у РФ транспортний засіб може перетнути територію Латвії транзитом лише один раз.

Окрім згаданих вище фіскальних заходів, незаконна їзда автомобілем з російськими номерами карається ще й штрафом у розмірі від 750 до 2000 євро.

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Поправки до "Закону про дорожній рух" передбачають вільне пересування країною окремих транспортних засобів з російськими реєстраційними номерами в тих випадках, коли машина перебуває у володінні чи користуванні особи, яка має привілеї та імунітет, згідно з обов'язковими для Латвії міжнародними нормами, а також, якщо йдеться про дипломатичне представництво, міжнародних організаціях і т. д. При перевірці такого ТЗ водієві достатньо показати документи, що підтверджують перелічені вище обставини.

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Щодо конфіскованих транспортних засобів, то їх планують передавати Україні як гуманітарну допомогу для підтримки боротьби з державою-агресором. Цей алгоритм уряд Латвії вже відпрацював: конфісковані й п’яних водіїв автомобілі також передаються Україні. Тепер ці транші гуманітарної допомоги доповнять ще й російські машини.

В анотації до "Закону про дорожній рух" Мін'юст Латвії зазначив, що з урахуванням повномасштабного нападу Росії на Україну та агресії присутність зареєстрованих у Росії транспортних засобів на території Латвії неприпустима.