Невдовзі спливає термін висунутих Литвою вимог до власників автомобілів з російською реєстрацією перереєструвати свої транспортні засоби на литовські номерні знаки або перегнати їх за межі країни не пізніше 11 березня.

До зазначеної дати лишилося кілька днів. Якщо власники такої техніки, котрі проживають в Литві, не виконають вимогу, не переоформлять реєстрацію чи не виведуть техніку з країни, то це обернеться їм відчутною втратою.

По-перше, у поліції буде законна підстава вилучити транспортний засіб з прапором країни-агресорки на номерних знаках. Конфіскація передбачена законом. На це вказує стаття 515 КУпАП.

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По-друге, за невиконання вимоги на власника такого транспортного засобу буде накладено штраф. Це також обумовлено у згаданій вище статті про адміністративне порушення.

Виняток зроблено лише в кількох випадках. В першу чергу це транспорт дипломатичних місій, який в пересуванні по країні не обмежений. Положення також не поширюватиметься на транспортні засоби, які прямують до Калінінградської області. Такі автомобілі слідують туди чи у зворотному напрямку до Росії транзитом через Литву.

Щоправда, тут зроблено уточнення. Транзит передбачає лише певний проміжок часу і не може перевищувати 24 години. При цьому власник ТЗ повинен бути в автомобілі.

У короткому повідомленні пресслужби митниці Литви щодо цього чітко заявлено: "Під час транзиту транспортний засіб повинен супроводжувати його власник. Якщо власника в машині немає, транспортний засіб на територію Литви не пустять".

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Обмеження вводяться в дію відповідно до торішніх рекомендацій Єврокомісії й пов'язані з санкціями, введеними проти Росії.

Ряд сусідніх країн вже вдався до таких рішень. В лютому редакція Авто24 вже писала про те, що ряд країн, кордони яких межують з РФ, подібне вже зробили. Зокрема, в лютому таке обмеження для автомобілів з російським номерними знаками зробила Литва.