З настанням першої хвилини третього жовтня вступає в законну силу заборона на в’їзд до Норвегії автомобілів з російською реєстрацією.

Таким чином, Норвегія стала п’ятою країною, яка ввела репресивні заходи проти РФ та зареєстрованих на її території транспортних засобів, як це рекомендувала Єврокомісія. При цьому Норвегія не є членом ЄС, але має зобов’язання як член Європейської економічної зони.

Коли і хто заборонив в’їзд ТЗ з російською реєстрацією:

12 вересня Латвія;

13 вересня Естонія;

16 вересня Фінляндія;

17 вересня Польща;

03 жовтня Норвегія.

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Деякі гуманітарні винятки будуть зроблені лише транзитному російському транспорту, що прямує до Калінінграда та однойменної області. Про це, зокрема, заявила Литва. Вона не буде пускати автомобілі з російськими номерами на свою територію та ЄС, окрім транзитного транспорту до Калінінграда. Для цього слід оформити спрощений транзитний документ (СТД).

У відповідь на незаконну війну Росії проти України Норвегія посилює обмежувальні заходи щодо РФ: у ніч з понеділка 2 жовтня на вівторок 3 жовтня на пункті пропуску Стурскуг машини з російськими номерами вже не пускатимуть. Фото: magyarnemzet.hu

Норвегія також робить винятки. Як зазначається на її урядовому порталі, пустять на в’їзді зі сторони Росії транспортні засоби, що належать громадянам Норвегії або громадянам ЄЕЗ, які постійно проживають у РФ, або членам їх сімей. Також дозволять тимчасовий в'їзд транспортних засобів з гуманітарних причин, дипломатичних транспортних засобів і транспортних засобів, що належать міжнародним організаціям або державним кур'єрським службам.

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Заборона не стосується транспортних засобів, що мають паспортні десять і більше місць: мікроавтобуси та автобуси можуть перетинати прикордонну смугу через МАПП Стурскуг.

Нагадаємо, Норвегія має спільний з Росією 198-кілометровий кордон в районі Печенги та Заполярного (Мурманська область). Там діє найпівнічніший на планеті пункт пропуску Стурскуг-Борисоглебськ. До сьогоднішнього дня він лишався єдиним МАПП, через який росіяни могли проїхати на машині в Шенген. І ось 2 жовтня о 24:00 норвежці й цю хвіртку до Європи для росіян зачинять.