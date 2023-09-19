Митниця Литви 18 вересня повідомила, що через санкційні обмеження з минулого понеділка по нинішній понеділок на митну територію країни не пропустили більше півсотні машин з російськими номерами.

Якщо точніше, то за час дії заборони в’їзду транспортних засобів російської реєстрації до Євросоюзу "загальна кількість таких попереджених і повернутих автомобілів склала 58".

Протягом минулого тижня трафік машин з оформленими в Росії номерами скорочувався, хоча поодинокі випадки спроб в'їзду в Литву на таких автомобілях фіксувалися. В усіх епізодах бажаючим перетнути кордон чітко роз’яснювалося, що на територію ЄС їх на зареєстрованому в РФ а транспорті не пустять.

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Нагадаємо, що окрім Литви не впускають автівки з російською реєстрацією Латвія, Естонія, Польща та Фінляндія. Таке рішення вони ухвалили відповідно до рекомендації ЄС.

За тиждень до Литви не пропустили 58 транспортних засобів з номерами, виданими в Росії. Фото: Митниця Литви

В опублікованому 18 вересня офіційному релізі митної служби Литви повідомляється, що російських водіїв на автомобільних митно-прикордонних постах попереджають: при спробі повторного намагання в'їзду вони можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення міжнародні санкції за статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення.