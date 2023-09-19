Таможня Литвы 18 сентября сообщила, что из-за санкционных ограничений с минувшего понедельника по нынешний понедельник на таможенную территорию страны не пропустили более полусотни машин с российскими номерами.

Если точнее, то за время запрета въезда транспортных средств российской регистрации в Евросоюз "общее количество таких предупрежденных и возвращенных автомобилей составило 58".

На прошлой неделе трафик машин с оформленными в России номерами сокращался, хотя единичные случаи попыток въезда в Литву на таких автомобилях фиксировались. Во всех эпизодах желающим пересечь границу четко разъяснялось, что на территорию ЕС их на зарегистрированном в РФ а транспорте не пустят.

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Напомним, что кроме Литвы не пускают автомобили с российской регистрацией Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. Такое решение они приняли в соответствии с рекомендацией ЕС.

За неделю в Литву не пропустили 58 транспортных средств с номерами, выданными в России. Фото: Таможня Литвы

В опубликованном 18 сентября официальном релизе таможенной службы Литвы сообщается, что российских водителей на автомобильных таможенно-пограничных постах предупреждают: при попытке повторной попытки въезда они могут быть привлечены к ответственности за нарушение международных санкций по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях.