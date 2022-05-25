В этой партии – бронетехника, грузовики и внедорожники.

Правительство Литвы готовит новую партию военной помощи Украине. Об этом сообщил Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаукас.

Этой техникой страна продолжает помогать Украине в противостоянии российской широкомасштабной агрессии.

We are preparing a NEW support shipment to 🇺🇦. 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to 🇺🇦 soon!

🇱🇹 Stands together with 🇺🇦! #РазомДоПеремоги — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022

В частности, Украине передадут 20 гусеничных бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперов. Какие именно грузовики и внедорожники поступят для ВСУ, пока неизвестно.

По словам министра, стоимость нового пакета военной помощи Украине составляет около 15,5 миллиона евро.

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Из открытых источников известно, что у Литвы есть более 200 бронетранспортеров M113, в том числе в модификации M113A1.

Литва уже передала Вооруженным Силам Украины ПЗРК Stinger, разное противотанковое оружие, бронежилеты, каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроновые системы и радары наблюдения.

Всего военная помощь Литвы составляет около 100 миллионов евро.

Легкий универсальный плавающий М113 – это гусеничный бронетранспортер, который находится на вооружении армий разных стран мира. В первоначальной комплектации М113 был вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом и оснащен бензиновым двигателем. Впоследствии был несколько раз модернизирован.

Его экипаж состоит из двух человек: механика-водителя и командира. М113 способен перевозить десантное отделение численностью до 11 человек, а также служить основой для нескольких десятков специализированных машин.