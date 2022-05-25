У цій партії - бронетехніка, вантажівки та позашляховики.

Уряд Литви готує нову партію військової допомоги Україні. Про це повідомив Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаукас.

Цією технікою країна продовжує допомагати Україні у протистоянні російській широкомасштабній агресії.

We are preparing a NEW support shipment to 🇺🇦. 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to 🇺🇦 soon!

🇱🇹 Stands together with 🇺🇦! #РазомДоПеремоги — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022





Зокрема, Україні передадуть 20 гусеничних бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для саперів. Які саме вантажівки та позашляховики надійдуть для ЗСУ, поки що невідомо.

За словами міністра, вартість нового пакету військової допомоги Україні становить близько 15,5 млн. євро.

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З відкритих джерел відомо, що Литва має більше 200 бронетранспортерів M113, в тому числі і в модифікації M113A1.

Литва вже передала Збройним Силам України ПЗРК Stinger, різну протитанкову зброю, бронежилети, каски, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидронові системи та радари спостереження.

Загалом військова допомога Литви наразі становить близько 100 мільйонів євро.

Легкий універсальний плаваючий М113 – це гусеничний бронетранспортер, який перебуває на озброєнні армій різних країн світу. У початковій комплектації М113 був озброєний 12,7-міліметровим кулеметом та оснащений бензиновим двигуном. Згодом був декілька разів модернізований.

Його екіпаж складається із двох осіб: механіка-водія та командира. М113 здатний перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб, а також служити основою для кількох десятків спеціалізованих машин.