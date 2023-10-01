С наступлением первой минуты 3 октября вступает в законную силу запрет на въезд в Норвегию автомобилей с российской регистрацией.

Таким образом, Норвегия стала пятой страной, которая ввела репрессивные меры против РФ и зарегистрированных на ее территории транспортных средств, как это рекомендовала Еврокомиссия. При этом Норвегия не является членом ЕС, но несет ответственность как член Европейской экономической зоны.

Когда и кто запретил въезд ТС с российской регистрацией:

12 сентября Латвия;

13 сентября Эстония;

16 сентября Финляндия;

17 сентября Польша;

03 октября Норвегия.

Читайте также Как заворачивают российские авто на границе с Евросоюзом

Некоторые гуманитарные исключения будут сделаны только транзитному российскому транспорту, направляющемуся в Калининград и одноименную область. Об этом заявила Литва. Она не будет пускать автомобили с российскими номерами на свою территорию и ЕС, кроме транзитного транспорта в Калининград. Для этого следует оформить упрощенный транзитный документ (УТД).

В ответ на незаконную войну России против Украины Норвегия ужесточает ограничительные меры по отношению к РФ: в ночь с понедельника 2 октября на вторник 3 октября на пункте пропуска Стурскуг машины с российскими номерами уже не будут пускать. Фото: magyarnemzet.hu

Норвегия также делает исключения. Как отмечается на правительственном портале, пустят на въезде со стороны России транспортные средства, принадлежащих гражданам Норвегии или гражданам ЕЭС, постоянно проживающим в РФ, или членам их семей. Также разрешат временный въезд транспортных средств по гуманитарным причинам, дипломатическим транспортным средствам и транспортным средствам, принадлежащим международным организациям или государственным курьерским службам.

Читайте также Грузовые машины на гусеницах передает для ВСУ Норвегия.

Запрет не касается транспортных средств, имеющих паспортные десять и более мест: микроавтобусы и автобусы могут пересекать пограничную полосу через МАПП Стурскуг.

Напомним, Норвегия имеет общую с Россией 198-километровую границу в районе Печенги и Заполярного (Мурманская область). Там действует самый северный на планете пункт пропуска Стурскуг-Борисоглебск. До сегодняшнего дня он оставался единственным МАПП, по которому россияне могли проехать на машине в Шенген. И вот 2 октября в 24:00 норвежцы и эту калитку в Европу для россиян закроют.