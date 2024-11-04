Маленькая Литва сформировала Украине большой пакет пикапов

Если точнее, то в рамках Коалиции разминирования правительство Литвы приобрело и торжественно вручило Украине одним пакетом 230 пикапов и 240 миноискателей. Церемониал вручения техники состоялся на склонах Днепра у входа в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Как указано в официальном релизе Министерства обороны Украины, автотранспорт будет приобщен к гуманитарному разминированию для сохранения жизни наших граждан и возвращения в оборот пахотных земель.

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В транспортных рядах преобладали пикапы Isuzu D-Max и Toyota Hilux, описание которых мы неоднократно подавали, в т.ч. транспортных траншах благотворительных фондов и волонтерских движений.

Выделять кого-то отдельно в этой палитре не стоит, поскольку обе упомянутые модели у саперов инженерных войск имеют положительные отзывы. Машины не только мощные, но и выносливые в постоянных внедорожных поездках.

Фото: МО Украины

Практика показала, что на дороги с твердым покрытием на долю пикапов армейских подразделений разминирования едва приходится 25% пробега. Остальные 75% маршрутов пролегает по полевым грунтовкам и бездорожью.

Поэтому полноприводные машины этих марок и моделей покупались в соответствии с заявленными потребностями вполне оправдано.

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Литовский пакет техники поможет увеличить мобильность групп разминирования, которые ежедневно очищают территории для безопасного продвижения наших подразделений. Тем более что работы по разминированию с каждым днем прибавляется.

"Литва постоянно поддерживает Украину и мы не намерены останавливаться. На прошлой неделе Украина получила партию минометных мин, генераторов и другой поддержки из Литвы, а в ближайшее время в Украину будут отправлены тепловизоры, беспилотники и другое оборудование, необходимо ежедневно на поле боя", – сказал министр национальной обороны Лауринас Кашчюнас.

Фото: МО Украины

Всего с начала войны Литва предоставила Украине только на военную поддержку помощь в размере более 705 миллионов евро. Суммарно помощь от маленькой Литвы превысила миллиард евро.

В следующем году Литва выделила еще 10 миллионов евро на закупку различных типов дронов и планирует выделить 30 миллионов евро в Коалицию по разминированию.