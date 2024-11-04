Маленька Литва сформувала Україні великий пакет пікапів

Якщо точніше, то в рамках Коаліції розмінування уряд Литви придбав і урочисто вручив Україні одним пакетом 230 пікапів та 240 міношукачів. Церемоніал вручення техніки відбувся на схилах Дніпра біля входу до Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як зазначено в офіційному релізі Міністерства оборони України, автотранспорт буде долучений до гуманітарного розмінування задля збереження життя наших громадян та повернення в обіг орних земель.

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В транспортних рядах переважали пікапи Isuzu D-Max й Toyota Hilux, опис яких ми неодноразова подавали, в т.ч. у транспортних траншах благодійних фондів та волонтерських рухів.

Виділяти когось окремо в цій палітрі не варто, оскільки обидві згадані моделі у саперів інженерних військ мають схвальні відгуки. Машини не тільки потужні, але й витривалі в постійних позашляхових поїздках.

Фото: МО України

Практика показала, що на дороги з твердим покриттям на долю пікапів армійських підрозділів розмінування ледь припадає 25% пробігу. Решта 75% маршрутів пролягає по польових ґрунтівках та бездоріжжю.

Отож повнопривідні машини цих марок та моделей купувалися відповідно до заявлених потреб цілком виправдано.

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Литовський пакет техніки допоможе збільшити мобільність груп розмінування, які щодня очищають території для безпечного просування наших підрозділів. Тим паче що роботи по розмінування з кожним днем додається.

"Литва постійно підтримує Україну і ми не маємо наміру зупинятися. Минулого тижня Україна отримала партію мінометних мін, генераторів та іншої підтримки з Литви, а найближчим часом в Україну будуть відправлені тепловізори, безпілотники та інше обладнання, необхідне щодня на полі бою", – сказав міністр національної оборони Лаурінас Кашчюнас.

Фото: МО України

Загалом від початку війни Литва надала Україні лише на військову підтримку понад 705 мільйонів євро. Сумарна підтримка маленької Литви Україні перевищила мільярд євро.

Наступного року Литва виділила ще 10 мільйонів євро на закупівлю різних типів дронів та планує виділити 30 мільйонів євро до Коаліції з розмінування.