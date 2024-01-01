Відразу 40 пікапів Toyota Hilux дісталися потрібним хлопцям

Прийшли вже добре знані в підрозділах Сил оборони Toyota Hilux. Ці машини зарекомендували себе в ЗСУ й ТрО як надійний транспортний засіб не тільки для логістики, але й бойових завдань.

У зенітників вони ходять з кулеметними турелями й захищають небо над об’єктами критичної інфраструктури, в армійців це патрульні, транспортно-логістичні, рейдові, евакуаційні машини.

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Техніка універсальна, надійна та часто входить в транспортні пакети допомоги (див. відео внизу) від благодійних фондів, організацій та громад. Про поповнення йдеться у повідомленні ДССТ. В нинішній партії усі машини поповнять мобільні групи розмінування саперних підрозділів Держспецтрансслужби.

Важливого значення набуває економічна привабливість у володінні моделями Hilux. В комбінованому режимі пересування 150-сильна машина (2,4 D-4D, 400/1600-2000 Нм об./хв) вона споживає не більше 8 л/100 км. По дорозі з твердим покриття (траса) витрати будуть в межах 6,6 л/100 км з механікою та 7 л/100 км з автоматичною трансмісією.

Церемоніал вручення пікапів відбувся 3 жовтня 2024 року. Фото: ДССТ

Залежно від виконання та смаків (Business, Comfort, Legend), Hilux може комплектуватися надійними коробками передач, як 6-ступеневою АКП, так і механічною на стільки ж передач.

Повний привід та кліренс у 22,7 см сприяють ходовим характеристикам як в умовах бездоріжжя, так і в осінню багнюку чи зимовий сніговій з переметами.

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У Держспецтрансслужбі запевнили, що нова техніка значно підвищать мобільність груп розмінування та сприятиме швидшому гуманітарного розмінування деокупованих територій України.