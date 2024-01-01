На своє 25-річчя агрофірма закупила 10 пікапів Toyota Hilux: до передовиків машини не дійшли

Пошуком позашляховиків за кордоном займався Благодійний фонд "Покрова", якому агропідприємство доручило придбати техніку. Благодійна організація на виділені гроші законтрактувала десять новеньких автомобілів Toyota Hilux.

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За словами директора БФ "Покрова" Людмили Вовк, процес придбання машин тривав не один день, оскільки процедура вимагала складного юридичного та фінансового супроводу. Після перевірки банком фінансової спроможності й чистоти походження коштів "Покрова" отримала потрібну валюту, оплатила повну вартість машин й перегнала їх в Україну.

За дорученням агрофірми ця благодійна організація також здійснила камуфльоване фарбування техніки. Пікапи Hilux в оригінальній кольористиці спочатку пофарбували у зелений колір матового відтінку, а потім через трафаретну сітку нанесли кілька камуфляжних плямистих шарів з літніми маскувальними візерунками.

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На поетапне фарбування кожного автомобіля майстри затрачали до шести годин. у такому вигляді техніка й пішла у бойові підрозділи для 1-го та 6-го батальйонів 12-ї бригади "Азова".

Вибір саме Toyota Hilux "Агропродсервіс" зробив виправдано: потужний автомобіль спроможний буксирувати до 3,5 тони. Цьому сприяє 150-сильний дизельний двигун об’ємом 2,8 літра з максимальним крутним моментом 500/1600 - 2000 Нм.

Закамуфльовані Toyota Hilux під час офіційного дарування підрозділам "Азову". Фото: Агропродсервіс

Повнопривідний автомобіль 4 х 4 доповнюється 6-ступеневою механічною коробкою передач. Це не спортивний болід, а робоча конячка для складних умов експлуатації, що спроможна на дорозі з твердим покриття мчати зі швидкістю 170 км/год. При цьому набирає сотню за 10,8 секунди.

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Техніка вже прибула у зазначені вище підрозділи 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Це не перший подарунковий пакет транспорту "Агропродсервісу" для воїнів-азовців (див. відео внизу). Раніше агрофірма через БФ "Покрова" також купувала пікапи та передавала нацгвардійцям.