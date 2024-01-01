На свое 25-летие агрофирма закупила 10 пикапов Toyota Hilux: до передовиков машины не дошли

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Новенькие пикапы Toyota Hilux после перекраски ушли на фронт
Поиском внедорожников за рубежом занимался Благотворительный фонд "Покрова", которому агропредприятие поручило приобрести технику. Благотворительная организация законтрактовала десять новеньких автомобилей Toyota Hilux.
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По словам директора БФ "Покрова" Людмилы Вовк, процесс приобретения машин длился не один день, поскольку процедура требовала сложного юридического и финансового сопровождения. После проверки банком финансовой состоятельности и чистоты происхождения средств "Покрова" оплатила полную стоимость машин и перегнала их в Украину.
По поручению агрофирмы эта благотворительная организация также осуществила камуфлированную покраску техники. Пикапы Hilux в оригинальной колористике сначала покрасили в зеленый цвет матового оттенка, а затем через трафаретную сетку нанесли несколько камуфляжных пятнистых слоев с летними маскировочными узорами.
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На поэтапную покраску каждого автомобиля мастера затрачивали до шести часов. В таком виде техника и пошла в боевые подразделения для 1-го и 6-го батальонов 12-й бригады "Азова".
Выбор именно Toyota Hilux "Агропродсервис" сделал оправданно: мощный автомобиль способен буксировать до 3,5 тонн. Этому способствует 150-сильный дизельный двигатель объемом 2,8 литра с максимальным крутящим моментом в 500/1600 - 2000 Нм.
Закамуфлированные Toyota Hilux во время официального дарения подразделениям "Азова". Фото: Агропродсервис
Полноприводный автомобиль 4 х 4 дополняется 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это не спортивный болид, а рабочая лошадка для сложных условий эксплуатации, способная на дороге с твердым покрытием мчаться со скоростью 170 км/ч. При этом набирает сотню за 10,8 секунды.
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Техника уже прибыла в указанные выше подразделения специального назначения 12-й бригады "Азов" Национальной гвардии Украины. Это не первый подарочный донат "Агропродсервиса" воинам-азовцам. Ранее (см. видео внизу) через БФ "Покрова" также покупались пикапы и передавались нацгвардейцам.