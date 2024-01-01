На свое 25-летие агрофирма закупила 10 пикапов Toyota Hilux: до передовиков машины не дошли

Поиском внедорожников за рубежом занимался Благотворительный фонд "Покрова", которому агропредприятие поручило приобрести технику. Благотворительная организация законтрактовала десять новеньких автомобилей Toyota Hilux.

Читайте также Пикапы Toyota Hilux поедут в ВСУ из Киева

По словам директора БФ "Покрова" Людмилы Вовк, процесс приобретения машин длился не один день, поскольку процедура требовала сложного юридического и финансового сопровождения. После проверки банком финансовой состоятельности и чистоты происхождения средств "Покрова" оплатила полную стоимость машин и перегнала их в Украину.

По поручению агрофирмы эта благотворительная организация также осуществила камуфлированную покраску техники. Пикапы Hilux в оригинальной колористике сначала покрасили в зеленый цвет матового оттенка, а затем через трафаретную сетку нанесли несколько камуфляжных пятнистых слоев с летними маскировочными узорами.

Читайте также Новенькие Toyota Hilux помогут в разминировании: фото, видео

На поэтапную покраску каждого автомобиля мастера затрачивали до шести часов. В таком виде техника и пошла в боевые подразделения для 1-го и 6-го батальонов 12-й бригады "Азова".

Выбор именно Toyota Hilux "Агропродсервис" сделал оправданно: мощный автомобиль способен буксировать до 3,5 тонн. Этому способствует 150-сильный дизельный двигатель объемом 2,8 литра с максимальным крутящим моментом в 500/1600 - 2000 Нм.

Закамуфлированные Toyota Hilux во время официального дарения подразделениям "Азова". Фото: Агропродсервис

Полноприводный автомобиль 4 х 4 дополняется 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это не спортивный болид, а рабочая лошадка для сложных условий эксплуатации, способная на дороге с твердым покрытием мчаться со скоростью 170 км/ч. При этом набирает сотню за 10,8 секунды.

Читайте также Бронированные Toyota Hilux будут защищать полицейских: что это за машины

Техника уже прибыла в указанные выше подразделения специального назначения 12-й бригады "Азов" Национальной гвардии Украины. Это не первый подарочный донат "Агропродсервиса" воинам-азовцам. Ранее (см. видео внизу) через БФ "Покрова" также покупались пикапы и передавались нацгвардейцам.