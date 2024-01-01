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Сразу 40 пикапов Toyota Hilux достались нужным ребятам

Государственная специальная служба транспорта получила для своего автопарка первые 40 полноприводных пикапов, закупленных за счет Коалиции возможностей по разминированию.
Сразу 40 пикапов Toyota Hilux пополнили автопарк саперов Госспецтрансслужбы - Auto24

ФОТО: ДССТ|

Все 40 пикапов Toyota Hilux имеют белый окрас, но впоследствии они получат специальную колористику

Валентин Ожго
logo3 октября, 16:47
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Пришли уже хорошо известные в подразделениях Сил обороны Toyota Hilux. Эти машины зарекомендовали себя в ВСУ и ТрО как надежное транспортное средство не только для логистики, но и боевых задач.

У зенитчиков они ходят с пулеметными турелями и защищают небо над объектами критической инфраструктуры, в линейных войсках это патрульные, транспортно-логистические, рейдовые, эвакуационные машины.

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Техника универсальная, надежная и часто входит в транспортные пакеты помощи (см. видео внизу) от благотворительных фондов, организаций и громад. О пополнении говорится в сообщении ДССТ. В нынешней партии все машины пополнят мобильные группы разминирования саперных подразделений Госспецтрансслужбы.

Важное значение приобретает экономическая привлекательность во владении моделями Hilux. В комбинированном режиме передвижения 150-сильная машина (2,4 D-4D, 400/1600-2000 Нм об./мин) она потребляет не более 8 л/100 км. По дороге с твердым покрытие (трасса) расходы будут в пределах 6,6 л/100 км с механикой и 7 л/100 км с автоматической трансмиссией.

Церемониал вручения пикапов состоялся 3 октября 2024 года. Фото: ДССТ

В зависимости от исполнения и вкусов (Business, Comfort, Legend), Hilux может комплектоваться надежными коробками передач, как 6-ступенчатой АКП, так и механической на столько же передач.

Полный привод и клиренс в 22,7 см способствуют ходовым характеристикам как в условиях бездорожья, так и в осеннюю грязь или зимний снеговой с переметами.

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В Госспецтрансслужбе заверили, что новая техника значительно повысят мобильность групп разминирования и будет способствовать более быстрому гуманитарному разминированию деоккупированных территорий Украины.

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