Сразу 40 пикапов Toyota Hilux достались нужным ребятам

Пришли уже хорошо известные в подразделениях Сил обороны Toyota Hilux. Эти машины зарекомендовали себя в ВСУ и ТрО как надежное транспортное средство не только для логистики, но и боевых задач.

У зенитчиков они ходят с пулеметными турелями и защищают небо над объектами критической инфраструктуры, в линейных войсках это патрульные, транспортно-логистические, рейдовые, эвакуационные машины.

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Техника универсальная, надежная и часто входит в транспортные пакеты помощи (см. видео внизу) от благотворительных фондов, организаций и громад. О пополнении говорится в сообщении ДССТ. В нынешней партии все машины пополнят мобильные группы разминирования саперных подразделений Госспецтрансслужбы.

Важное значение приобретает экономическая привлекательность во владении моделями Hilux. В комбинированном режиме передвижения 150-сильная машина (2,4 D-4D, 400/1600-2000 Нм об./мин) она потребляет не более 8 л/100 км. По дороге с твердым покрытие (трасса) расходы будут в пределах 6,6 л/100 км с механикой и 7 л/100 км с автоматической трансмиссией.

Церемониал вручения пикапов состоялся 3 октября 2024 года. Фото: ДССТ

В зависимости от исполнения и вкусов (Business, Comfort, Legend), Hilux может комплектоваться надежными коробками передач, как 6-ступенчатой АКП, так и механической на столько же передач.

Полный привод и клиренс в 22,7 см способствуют ходовым характеристикам как в условиях бездорожья, так и в осеннюю грязь или зимний снеговой с переметами.

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В Госспецтрансслужбе заверили, что новая техника значительно повысят мобильность групп разминирования и будет способствовать более быстрому гуманитарному разминированию деоккупированных территорий Украины.