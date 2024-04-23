Міністерство оборони Литви 23 березня сповістило, що партія бронемашин М577 успішно доставлена в Україну.

Логістична операція пройшла в рамках планових постачань, повідомляє Міноборони Литви. Техніку доставили автомобільним транспортом. Це не перше постачання гусеничних транспортерів – більш ранні надходження датуються ще 2022 роком.

Під буквено-цифровим індексом M577 приходять гусеничні броньовані командно-штабні машини, що виготовлені на базі бронетранспортера M113 від відомого виробника бронетехніки Food Machinery and Chemical Corporation (FMC). В арміях сил НАТО це своєрідний тактичний оперативний центр на рівні батальйону. В підрозділах США його офіційне позначення – Carrier, Command Post, Light Tracked M577. В Україні це просто "кашеемки" – КШМ.

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На корпусі M577 зазвичай не ставлять кулеметних чи гарматних модулів, але тут достатньо антенної атрибутики – вони забезпечують зв’язок з транспортними засобами та загонами власних й сусідніх підрозділів. Взагалі, ця база стала універсальною, на ній створюють медичні, евакуаційні, патрульні та іншого призначення машини. До України прийшли дуже необхідні у військах командно-штабні версії.

Ось так 6 квітня бронетранспортери M577 зафіксували на платформах напівпричепів для відправки до України. Фото: Міноборони Литви

Попри 10-тонну масу та не стільки швидкісну, скільки всюдихідну гусеничну ходову базу, це доволі прудка машина. Від нуля до 32 км/год вона розганяється за 12 сек. Такий показник забезпечує V-подібна "вісімка" (Chrysler 75M), що видає 209 к.с. при 4000 об/хв.

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Як і у більшості машин такого призначення, тут стоїть автоматична КПП Allison (4+1). Завдяки такій комплектації транспортер може мчати по дорозі зі швидкістю 64 км/год, але в позашляховому режимі цей показник варто розділити навпіл.

Командно-штабні машини M577 на одній з військових баз Литви перед відправленням до України. Фото: Міноборони Литви

Загалом за час війни допомога Україні від маленької Литви вже перетнула позначку у мільярд євро. З цієї суми тільки на військовий сегмент підтримки припадає 610 млн євро. Протягом нинішнього року підтримка вже досягла 84 млн євро.

Ця така допомога йде планово та регулярно. Свідченням цього є подія триденної давнини: в Україну з Литви прибули кілька фур, які доставили у розібраному вигляді легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

А так у розібраному вигляді в закритих тентових напівпричепах до України транспортувався легкий штурмовий літак L-39ZA Albatros. Фото: Міноборони Литви