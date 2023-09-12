Фінляндія готує для передачі Україні чергову партію військової техніки на суму 94 мільйони євро. Це вже буде 18-й пакет підтримки ЗСУ, що у сумарному обсязі за час війни сягає 1,3 мільярда євро.

І хоча з оперативних міркувань Міноборони Фінляндії подробиці календарної поставки, логістичну карту, обсяги та види техніки не розкриває, все-таки певні здогадки є. Тим паче, що силове відомство відтягувати з новим траншем не збирається.

"Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність приборкати агресію Росії проти України", – повідомив очільник міністерства оборони Антті Хаккянен.

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У офіційному документі оборонного відомства Фінляндії сказано, що при прийнятті рішення щодо додаткової допомоги враховано як ресурси і можливості її збройних сил, так і найнагальніші потреби України в техніці. Таємниці, що фіни мають потужні ресурси бронеавтомобілів і власне виробництво БТР, ніхто не робить.

Техніка місцевого виробника бронетехніки Sisu з осені минулого року вже є у підрозділах ЗСУ і прекрасно себе зарекомендувала.

Бронетранспортери навіть попереднього покоління для ЗСУ на передовій, де вік техніки тримається від двох-трьох днів до кількох тижнів, БТР XA-180/185 буде як знахідка. Фото з відкритих джерел

В армійському парку фінів є майже півтисячі БТР усіляких модифікацій, починаючи від XA-180/185 до XA-202 та XA-203. Певна частина такої техніки підлягатиме плановій заміні й вірогідно буде поставлена в Україну.

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Швидше за все, мова йде про виділення Україні Sisu Pasi XA-180/185. Згадані моделі машин належать до найпершого покоління фінського виробника. Вони мало чим поступаються українським БТР радянських часів, а по ергономіці навіть кращі.

Наприклад, фінська машина має повноцінні бокові двері для швидкої посадки/висадки водія, командира, а позаду кормові двостулкові двері для десанту. У радянського БТР-60 двері відсутні, а вузькі люки зверху та частково збоку не дозволяють покинути машину швидко чи зайти в десантний відсік.

Саме тому фінський повнопривідний шестиколісний XA-180/185 облюбували українські морські піхотинці. У мережі часто появляються світлини та відеонарізки про цю машину, що має потужність 270 к.с. (Valmet 611 DSBJA з АКПП Allison MD 3560) та кулеметне озброєння (7,62/12,7 мм). В руках наших воїнів бронетранспортер став грізним бойовим інструментом для знищення ворога.

Якщо у 18-му пакеті допомоги Фінляндія виділить нам навіть "сто вісімдесяті" чи "сто вісімдесят п’яті" машини, то це вже буде позитив, не кажучи вже про більш сучасні XA 200/203 з гарматою.