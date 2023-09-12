Финляндия готовит для передачи Украине очередную партию военной техники на сумму 94 миллиона евро. Это уже будет 18-й пакет поддержки ВСУ, который в суммарном объеме за время войны составляет 1,3 миллиарда евро.

И хотя по оперативным соображениям Минобороны Финляндии подробности календарной поставки, логистическую карту, объемы и виды техники не раскрывает, все же определенные догадки есть. Тем более что силовое ведомство оттягивать с новым траншем не собирается.

"Поддержка Украины Финляндией и нашими союзниками остается непреклонной. Главным вопросом будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность обуздать агрессию России против Украины", – сообщил глава министерства обороны Антти Хаккянен.

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В официальном документе оборонного ведомства Финляндии говорится, что при принятии решения о дополнительной помощи учтены как ресурсы и возможности ее вооруженных сил, так и самые неотложные потребности Украины в технике. Тайны, что у финнов мощные ресурсы бронеавтомобилей и собственное производство БТР, никто не делает.

Техника местного производителя бронетехники Sisu с осени прошлого года уже имеется в подразделениях ВСУ и прекрасно себя зарекомендовала.

Бронетранспортеры даже предыдущего поколения для ВСУ на передовой, где возраст техники держится от двух-трех дней до нескольких недель, БТР XA-180/185 будет как находка. Фото из открытых источников

В армейском парке финнов есть почти полтысячи БТР различных модификаций, начиная от XA-180/185 до XA-202 и XA-203. Определенная часть такой техники будет подлежать плановой замене и, вероятно, будет поставлена в Украину.

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Скорее всего, речь идет о выделении Украине Sisu Pasi XA-180/185. Упомянутые модели машин относятся к самому первому поколению финского производителя. Они мало чем уступают украинским БТР советских времен, а по эргономике даже лучше.

Например, финская машина имеет полноценные боковые двери для быстрой посадки/высадки водителя, командира, а позади кормовые двустворчатые двери для десанта. У советского БТР-60 дверь отсутствует, а узкие люки сверху и частично сбоку не позволяют покинуть машину быстро или зайти в десантный отсек.

Именно поэтому финский полноприводный шестиколесный XA-180/185 облюбовали украинские морские пехотинцы. В сети часто появляются фотографии и видеонарезки об этой машине, имеющей мощность 270 л.с. (Valmet 611 DSBJA из АКПП Allison MD 3560) и пулеметное вооружение (7,62/12,7 мм). В руках наших воинов бронетранспортер стал грозным боевым инструментом по уничтожению врага.

Если в 18-м пакете помощи Финляндия выделит нам даже "сто восьмидесятые" или "сто восемьдесят пятые" машины, то это уже будет позитив, не говоря уже о более современных XA 200/203 с пушкой.