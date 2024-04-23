Министерство обороны Литвы 23 марта сообщило, что партия бронемашин М577 успешно доставлена в Украину.

Логистическая операция прошла в рамках плановых поставок, сообщает Минобороны Литвы. Технику доставили автомобильным транспортом. Это не первая передача гусеничных транспортеров – более ранние поступления датируются еще 2022 годом.

Под буквенно-цифровым индексом M577 приходят гусеничные бронированные командно-штабные машины, изготовленные на базе бронетранспортера M113 от известного производителя бронетехники Food Machinery and Chemical Corporation (FMC). В армиях сил НАТО это своеобразный тактический оперативный центр на уровне батальона. В подразделениях США его официальное обозначение – Carrier, Command Post, Light Tracked M577. В Украине это просто "кашеэмки" – КШМ.

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На корпусе M577 обычно не ставят пулеметных или пушечных модулей, но здесь достаточно антенной атрибутики – они обеспечивают связь с транспортными средствами и отрядами собственных и соседних подразделений. Вообще, эта база стала универсальной, на ней создают медицинские, эвакуационные, патрульные и другого назначения машины. В Украину пришли очень необходимые в войсках командно-штабные версии.

Вот так 6 апреля бронетранспортеры M577 зафиксировали на платформах полуприцепов для отправки в Украину. Фото: Минобороны Литвы

Несмотря на 10-тонную массу и не столько скоростную, сколько вездеходную гусеничную ходовую базу, это довольно быстрая машина. От нуля до 32 км/ч она разгоняется за 12 сек. Такой показатель обеспечивает V-образная "восьмерка" (Chrysler 75M), выдающая 209 л.с. при 4000 об/мин.

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Как и у большинства машин такого назначения, здесь стоит автоматическая КПП Allison (4+1). Благодаря такой комплектации транспортер может мчаться по дороге со скоростью 64 км/ч, но во внедорожном режиме этот показатель стоит разделить пополам.

Командно-штабные машины M577 на одной из военных баз Литвы перед отправкой в Украину. Фото: Минобороны Литвы

Всего за время войны помощь Украине от маленькой Литвы уже пересекла отметку в миллиард евро. Из этой суммы только на военный сегмент поддержки приходится 610 млн евро. В течение нынешнего года передано разного имущества на 84 млн евро.

Такая помощь идет планово и регулярно. Свидетельством этого является событие трехдневной давности: в Украину из Литвы прибыли несколько фур, которые доставили в разобранном виде легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

А так в разобранном виде в закрытых тентовых полуприцепах в Украину транспортировался легкий штурмовой самолет L-39ZA Albatros. Фото: Минобороны Литвы