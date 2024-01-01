Логотипи на фурі сприяють збільшенню штрафів: висновок асоціації автоперевізників

Написи на тентах, бортах напівпричепів, кузовів та кабінах вантажівок стають візуальною підказкою для органів контролю. Особливо це стосується транспортних інспекцій у Франції та Бельгії. Ці країни вказала у своєму повідомленні адміністрація Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS).

Констатується, що патрульні екіпажі транспортних інспекцій багатьох країн Європи, особливо згаданих вище, доволі часто влаштовують полювання на автомобілі литовських транспортних компаній. Ймовірно, підставою до таких перевірок є часті порушення.

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В першу чергу, як міркують експерти, мова йде про проблеми зі своєчасною та у повному розмірі виплатою заробітної плати водіям, спонуканням до їх роботи в понаднормовий час та ігнорування режиму відпочинку.

Щоправда, про це жодним словом в повідомлення не згадано. Натомість в Асоціації автотранспорту Литви йдеться про справжні полювання за литовськими фурами.

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"Транспортні інспектори в Європі, особливо у Франції та Бельгії, звикли не дотримуватись вимог щодо проведення вибіркового огляду вантажівок на дорогах, а спочатку ідентифікувати перевізника та, виходячи зі своїх особистих пріоритетів, чинити можливий тиск на ту чи іншу групу компаній", – зазначається у повідомленні LVS.

У Європі, найчастіше у Франції та Бельгії, контроль зазвичай здійснюється на пунктах збору плати або на їх стоянках чи в зоні великих розвантажувальних терміналів. Від цього страждають перевізники з Литви, Польщі та Румунії.

У литовських перевізників на маршрутах до Європи тепер буде новий тренд – повна відсутність на фурі корпоративної символіки та рекламних реквізитів. Фото: В.Скарайтіс

Підказкою для нескінченних перевірок є те, що вантажівки Литви масово ідентифікуються своєю належністю завдяки наклейкам на брезенті тентів з корпоративною рекламою. Цього слід уникати.

Для уникнення упередженого ставлення до компанії та масового стеження фахівці LVS порадили не прикрашати свої вантажні автомобілі та причіпні системи деталями компанії та логотипами, уникати будь-якої ексклюзивної інформації, в т.ч. реквізитів. У крайньому разі можна вдатися до нейтральних текстів та ідентифікаційних кольорових інсталяцій.

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Наостанок в Асоціації автомобільного транспорту Литви навели приклад: "Візуальна ідентифікація тягачів, що використовуються литовськими транспортними компаніями, збільшила кількість транспортних перевірок на дорозі втричі в Європі, особливо у Франції та Бельгії".