Ринок праці країни зіткнувся із загрозою масштабного поглинання робочих місць іноземцями, котрі заполонили усі сфери життєдіяльності, у тому числі транспортну.

Уряд Литви вирішив обмежити приплив іноземців. Задля встановлення перепони відповідні інститути за дорученням уряду вже готують нові правила. За попередніми даними, ліміт дозволів на проживання чи роботу в нинішньому календарному році не перевищуватиме 1,4 відсотка від постійного населення країни.

За статистичним обліком у Литві нині проживає 2,8 мільйона людей. Проста арифметика показує, що максимум 390 000 осіб з-за меж Європейського Союзу матимуть посвідку на проживання та дозвіл на роботу.

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Поки нова норма не встановлена, це лише "пропозиція, офіційно розроблена литовським урядом". Однак така позиція викликала переполох, оскільки резонансні наслідки такої реформи на ринку праці можуть понизити економічний потенціал держави та бізнесу. Одними з перших бити у литаври почала Литовська транспортна асоціація (LVS), побачивши загрозу місцевій транспортній галузі.

Якщо нові правила щодо робочих місць для іноземців зміняться, то литовські перевізники постануть не тільки перед дефіцитом кадрів, але й будуть змушені частково згортати бізнес, скорочувати штати та розпродувати свій автопарк.

З цього приводу транспортна асоціація LVS висловила категоричний протест проти зміни правил і звернулася до уряду з проханням відмовитися від такої практики саме в транспортній галузі, що для економіки країни є однією з визначальних. Статистика свідчить, що майже 13 відсотків ВВП Литви припадає саме транспортні послуги.

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Негативні наслідки очікуються не тільки в Литві. Польща теж задумалася, оскільки в разі дії нових правил на ринку праці Литви частина автоперевізників виведе свій транспорт з прибалтійського регіону, зареєструє бізнес у Польщі й потіснить своїми фурами та водіями місцевих перевізників. Це вплине на обсяги перевезень польськими транспортними компаніями, які через падіння попиту на їх послуги вже змушені скорочувати штати.

Згідно з доповіддю Європейської ради з безпеки у транспорті, у 2021 році з 77 000 водіїв литовських вантажівок 90 відсотків (близько 60 000 осіб) не є громадянами Євросоюзу. В основному за кермом литовських фур сидять українці, білоруси та індійці. З цієї кількості одна тільки транспортна компанія «Гіртека» створила робочі місця для 15 тисяч осіб, з яких майже половина – українці.

Фото: Girteka