На нинішнім тижні вийшов звіт Головної інспекції автомобільного транспорту Польщі щодо статистики діючих у 2023 році ліцензій на міжнародні перевезення.

Вперше кількість вантажних автомобілів з повною масою понад 3,5 тонни, що мають польські ліцензії на міжнародні перевезення , перевищила 300-тисячну позначку. Якщо бути точнішим, то право на такі транспортні операції мають 304 943 вантажівки, що на 4 відсотки більше, ніж у 2022 році.

В аналізі експертів Główny Inspektorat Transportu Drogowego також йдеться про річне 9-тисячне зростання кількості компаній, що мають ліцензії на міжнародні перевезення. Загалом їх наразі рівно 45 565.

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Якщо зробити підрахунки з кількості уведених в експлуатацію на міжнародних перевезеннях машин відносно кількості компаній, то середній розмір автопарку зі статусом ліцензійного автоперевізника становить рівно 6,7 автомобіля.

Виведена таким підрахунком цифра свідчить про те, що у сегменті міжнародних перевезень Польщі домінують малі та середні підприємства.

Не всі власники польського транспортно-логістичного бізнесу є громадянами Польщі чи Євросоюзу. Фото: Rafał Malinowski

Окремою категорією є ліцензії на міжнародні перевезення вантажів транспортними засобами загальною масою від 2,5 до 3,5 тони. У 2023 році у цій сфері офіційно працювало 36 120 ліцензованих для такої діяльності автомобілів. Це понад 15 відсотків більше, ніж у попередньому році.

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Аналіз показав, що частково засновниками транспортних компаній у цій сфері послуг не є громадянами Польщі чи навіть Євросоюзу. Як з’ясувалося, зі згаданих вище 45,5 тис. зареєстрованих компаній 2158 виявилися підконтрольними українцям, 1031 – білорусам і рівно 110 – росіянам.