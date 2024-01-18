На нынешней неделе вышел отчет Главной инспекции автомобильного транспорта Польши по статистике действующих в 2023 году лицензий на международные перевозки.

Впервые количество грузовых автомобилей с полной массой более 3,5 тонны, имеющих польские лицензии на международные перевозки, превысило 300-тысячную отметку. Если быть точнее, то право на такие транспортные операции имеют 304 943 грузовика, что на 4% больше, чем в 2022 году.

В анализе экспертов Główny Inspektorat Transportu Drogowego также говорится о годовом 9-тысячном росте количества компаний, имеющих лицензии на международные перевозки. В общем их сейчас ровно 45 565.

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Если сделать подсчеты по количеству введенных в эксплуатацию на международных перевозках машин относительно количества компаний, то средний размер автопарка со статусом лицензионного автоперевозчика составляет ровно 6,7 автомобиля.

Выведенная таким подсчетом цифра свидетельствует о том, что в сегменте международных перевозок Польши доминируют малые и средние предприятия.

Не все владельцы польского транспортно-логистического бизнеса являются гражданами Польши или Евросоюза. Фото: Rafał Malinowski

Отдельной категорией являются лицензии на международные перевозки грузов транспортными средствами общей массой от 2,5 до 3,5 тонны. В 2023 году в этой сфере официально работало 36 120 лицензированных для такой деятельности автомобилей. Это более 15% больше, чем в предыдущем году.

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Анализ показал, что в некоторых случаях учредителями транспортных компаний в этой сфере услуг не являются гражданами Польши или даже Евросоюза. Как выяснилось, из упомянутых выше 45,5 тыс. зарегистрированных компаний 2158 оказались подконтрольными украинцам, 1031 – белорусам и ровно 110 – россиянам.