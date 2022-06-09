На передовую передано более 240 танков и другого оружия на сумму около 2 млрд. долларов.

С начала полномасштабной войны с российскими оккупационными войсками Польша в рамках военной помощи предоставила Украине оружие на два миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию Bild рассказал президент Польши Анджей Дуда.

"Это огромные расходы, но мы понимаем необходимость", – комментирует президент Польши военную помощь.

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По словам Дуды, Польша отправила Украине, в том числе более 240 танков, почти 100 единиц бронетехники, а также боеприпасы, ракеты и другое оружие (в том числе и три батареи САУ Krab).

Отдельно он подчеркнул важность поставки Украине тяжелого вооружения: "Мы обращаемся ко всем: если у кого-то есть возможность отправить, например, артиллерию. Это оружие необходимо, чтобы остановить российское вторжение".

Кроме того, польская "оборонка" будет активно работать для Украины уже и в рамках контрактов – так недавно стало известно, что Польша продает Украине более 50 дальнобойных 155-мм САУ Krab.