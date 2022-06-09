На передову передано понад 240 танків та іншої зброї на суму близько 2 млрд доларів

З початку повномасштабної війни з російськими окупаційними військами Польща у рамках військової допомоги надала Україні зброї на два мільярда доларів. Про це в інтерв’ю виданню Bild розповів президент Польщі Анджей Дуда.

"Це величезні витрати, але ми розуміємо необхідність", – коментує президент Польщі військову допомогу Україні

До речі як воюють польські САУ Krab

За словами Дуди, Польща відправила Україні, зокрема, понад 240 танків, майже 100 одиниць бронетехніки, а також боєприпаси, ракети та іншу зброю (зокрема і три батареї САУ Krab).

Окремо він наголосив на важливості постачання Україні важкого озброєння: "Ми звертаємося до всіх: якщо у когось є можливість відправити, наприклад, артилерію. Ця зброя необхідна, щоб зупинити російське вторгнення.

Крім того, польська "оборонка" буде активно працювати для України вже і в рамках контрактів – так, нещодавно стало відомо, що Польща продає Україні понад 50 далекобійних 155-мм САУ Krab.