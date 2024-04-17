Рынок труда страны столкнулся с угрозой масштабного поглощения рабочих мест иностранцами, которые заполонили все сферы жизнедеятельности, в том числе транспортную.

Правительство Литвы решило ограничить приток иностранцев. Для установления преграды соответствующие институты по поручению правительства уже готовят новые правила. По предварительным данным, лимит разрешений на проживание или работу в нынешнем календарном году не будет превышать 1,4 процента от постоянного населения страны.

По статистическому учету в Литве сейчас проживает 2,8 миллиона человек. Простая арифметика показывает, что максимум 390 000 человек из-за пределов Европейского Союза будут иметь вид на жительство и разрешение на работу.

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Пока новая норма не установлена, это лишь "предложение, официально разработанное литовским правительством". Однако такая позиция вызвала переполох, поскольку резонансные последствия такой реформы на рынке труда могут снизить экономический потенциал государства и бизнеса. Одними из первых бить в литавры начала Литовская транспортная ассоциация (LVS), увидев угрозу местной транспортной отрасли.

Если новые правила относительно рабочих мест для иностранцев изменятся, то литовские перевозчики окажутся не только перед дефицитом кадров, но и будут вынуждены частично сворачивать бизнес, сокращать штаты и распродавать свой автопарк.

По этому поводу транспортная ассоциация LVS выразила категорический протест против изменения правил и обратилась к правительству с просьбой отказаться от такой практики именно в транспортной отрасли, что для экономики страны является одной из определяющих. Статистика свидетельствует, что почти 13 процентов ВВП Литвы приходится именно на транспортные услуги.

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Негативные последствия ожидаются не только в Литве. Польша тоже задумалась, поскольку в случае действия новых правил на рынке труда Литвы часть автоперевозчиков выведет свой транспорт из прибалтийского региона, зарегистрирует бизнес в Польше и потеснит своими фурами и водителями местных перевозчиков. Это повлияет на объемы перевозок польскими транспортными компаниями, которые из-за падения спроса на их услуги уже вынуждены сокращать штаты.

Согласно докладу Европейского совета по безопасности в транспорте, в 2021 году из 77 000 водителей литовских грузовиков 90 процентов (около 60 000 человек) не являются гражданами Евросоюза. В основном за рулем литовских фур сидят украинцы, белорусы и индийцы. Из этого количества одна только транспортная компания "Гиртека" создала рабочие места для 15 тысяч человек, из которых почти половина – украинцы.

Фото: Girteka