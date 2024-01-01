Новий бренд AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль

Як повідомляє Motor1, під час конференції Audi, присвяченої підсумкам продажів у 2024 році, генеральний директор Гернот Деллнер оголосив, що перший серійний AUDI з’явиться на Auto Shanghai. Новий бренд AUDI створений “для молодих, технічно підкованих клієнтів”.

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Захід має відбутися з 25 квітня по 2 травня, але дебют автомобіля відбудеться 23 квітня під час першого прес-дня. Назву моделі досі тримають в таємниці, хоча відомо, що це буде серійна версія торішнього концепту AUDI E.

На відміну від традиційних моделей Audi, які доступні з усіма типами силових установок, бренд AUDI, що спільно належить SAIC та Volkswagen Group, буде виключно електричним. Після запуску першої моделі наступного місяця протягом наступних двох років з’являться ще два автомобілі — SUV і Sportback.

Помітно, що концептуальний електромобіль E не має традиційної емблеми з символічними чотирма кільцями. Натомість електромобілі бренду можна буде впізнати за і великим написом “AUDI”. Окрім дизайну, моделі AUDI будуть відрізнятись від глобальних автівок Audi інакшими платформами.

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Шоу-кар AUDI E базується на новій вдосконаленій цифровій платформі, розробленій спільно з SAIC. Автомобіль оснащений батареєю 100 кВт-год з 800-вольтовою архітектурою, яка забезпечує до 700 кілометрів запасу ходу за CLTC. Потужність моделі становить 764 к.с. й 800 Нм, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,6 секунди.