Укр
Ру

Что известно о новом конкуренте BMW X7 от Audi

Ожидается, что семиместный гибридный флагманский кроссовер Q9 уже вскоре пополнит модельный ряд Audi. Интересно, что по слухам модель была переработана прямо во время разработки.
Audi проводит финальные испытания нового кроссовера Q9: фото - Auto24

ФОТО: Autocar|

Прототип Audi SQ9

Даниил Северенчук
logo22 марта, 17:00
logo0
logo0 мин

Как отмечает Autocar, Audi Q9 уже проходит финальные предсерийные испытания. Будущая модель будет ориентирована на такие рынки, как США, Китай и ОАЭ. Новая модель будет выше Audi Q7 и будет конкурировать с BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Range Rover.

Читайте также: Audi RS3 оказался доступнее главных конкурентов

Кроссовер будет предлагаться как в семиместной, так и в шестиместной компоновке с отдельными креслами. Ожидается, что в его основу положена платформа Premium Platform Combustion (PPC). Она позволяет использовать различные силовые агрегаты от 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя до V8.

Вероятно, V8, оснащенный гибридной системой будет доступен исключительно в версии SQ9. Именно эту модель можно увидеть на шпионских фото. Можно уверенно сказать, что Audi Q9 наконец приближается к дебюту после нескольких задержек.

Также интересно: Новый бренд AUDI вскоре покажет свой первый серийный автомобиль

Audi впервые намекнула о появлении Q9 во время запуска Q8 в 2018 году, а прототипы впервые были замечены в 2021 году. Однако, с тех пор компании пришлось много работать над моделью, чтобы она имела общий корпоративный дизайн бренда. Ожидается, что Q9 будет представлен позже в следующем году, а его цена будет стартовать примерно от 130 000 долларов.

#Aвтоновинки #Audi #Гибридній автомобиль #Фото #Новости