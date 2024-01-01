Что известно о новом конкуренте BMW X7 от Audi

Как отмечает Autocar, Audi Q9 уже проходит финальные предсерийные испытания. Будущая модель будет ориентирована на такие рынки, как США, Китай и ОАЭ. Новая модель будет выше Audi Q7 и будет конкурировать с BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Range Rover.

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Кроссовер будет предлагаться как в семиместной, так и в шестиместной компоновке с отдельными креслами. Ожидается, что в его основу положена платформа Premium Platform Combustion (PPC). Она позволяет использовать различные силовые агрегаты от 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя до V8.

Вероятно, V8, оснащенный гибридной системой будет доступен исключительно в версии SQ9. Именно эту модель можно увидеть на шпионских фото. Можно уверенно сказать, что Audi Q9 наконец приближается к дебюту после нескольких задержек.

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Audi впервые намекнула о появлении Q9 во время запуска Q8 в 2018 году, а прототипы впервые были замечены в 2021 году. Однако, с тех пор компании пришлось много работать над моделью, чтобы она имела общий корпоративный дизайн бренда. Ожидается, что Q9 будет представлен позже в следующем году, а его цена будет стартовать примерно от 130 000 долларов.