Audi RS3 оказался доступнее главных конкурентов

Как отмечает Motor1, несмотря на это, модель от Audi имеет всего 400 лошадиных сил и уступает по этому показателю более мощным 473-сильному BMW M2 и 416-сильному CLA 45 S. Версия 2025 модельного года получила изменения в экстерьере и интерьере, что и A3 и S3, а также другие настройки компонентов шасси.

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Audi перенастроила задний дифференциал с распределителем крутящего момента, который позволяет направлять до 100 процентов мощности, которую RS3 передает на заднюю ось, на любое колесо.

Адаптивные амортизаторы были изменены, чтобы обеспечить лучшую управляемость. Однако, стоит отметить, что RS3 значительно дороже, чем S3 с ценником от 49 995 долларов и четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью в 328 лошадиных сил.