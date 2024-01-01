Audi RS3 виявився доступнішим за головних конкурентів

Як зазначає Motor1, попри це, модель від Audi має всього 400 кінських сил й поступається за цим показником потужнішим 473-сильному BMW M2 й 416-сильному CLA 45 S. Версія 2025 модельного року отримала зміни в екстер’єрі та інтер’єрі, що й A3 та S3, а також інші налаштування компонентів шасі.

Детальніше: Audi представила оновлену лінійку RS3

Audi переналаштувала задній диференціал із розподільником крутного моменту, який дозволяє спрямовувати до 100 відсотків потужності, яку RS3 передає на задню вісь, на будь-яке колесо.

Адаптивні амортизатори були змінені, щоб забезпечити кращу керованість. Однак, варто зазначити, що RS3 значно дорожчий, ніж S3 з цінником від 49 995 доларів та чотирициліндровим турбодвигуном потужністю в 328 кінських сил.